Донецк, 29 августа 2022, 12:12 — REGNUM Сбитый над территорией Запорожской АЭС дрон-камикадзе изготовлен в США, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, военным по обломкам удалось установить происхождение дрона.
«Мы обломки собрали, установили происхождение, — сказал глава администрации в эфире Первого канала. — Военные говорят, что это по происхождению американский дрон-камикадзе».
Ранее сообщалось, что ВС России сбили над территорией ЗАЭС дрон, он потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС.