Донецк, 29 августа 2022, 12:12 — REGNUM Сбитый над территорией Запорожской АЭС дрон-камикадзе изготовлен в США, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Министерство обороны России

По его словам, военным по обломкам удалось установить происхождение дрона.

«Мы обломки собрали, установили происхождение, — сказал глава администрации в эфире Первого канала. — Военные говорят, что это по происхождению американский дрон-камикадзе».

Ранее сообщалось, что ВС России сбили над территорией ЗАЭС дрон, он потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС.