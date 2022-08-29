Донецк, 29 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Сбитый над территорией Запорожской АЭС дрон-камикадзе изготовлен в США, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

По его словам, военным по обломкам удалось установить происхождение дрона.

«Мы обломки собрали, установили происхождение, — сказал глава администрации в эфире Первого канала. — Военные говорят, что это по происхождению американский дрон-камикадзе».

Ранее сообщалось, что ВС России сбили над территорией ЗАЭС дрон, он потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС.