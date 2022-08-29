Рязань, 29 августа 2022, 12:12 — REGNUM Жителям населённых пунктов Рязанской области, эвакуированным из-за природных пожаров, разрешили вернуться из пунктов временного размещения в свои дома. Об этом 29 августа в телеграм-канале написал врио губернатора Павел Малков.

Тушение пожара. Рязанская область
Тушение пожара. Рязанская область
62.mchs.gov.ru
«Обстановка нормализовалась. Угроз для населенных пунктов нет. Поэтому принято решение рекомендовать жителям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома», — написал Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары в Рязанской области тушат уже более недели, обстановка ранее докладывалась президенту России Владимиру Путину. 29 августа власти региона сообщили о «серьёзном продвижении» в тушении пожаров. Между тем, смог от рязанских пожаров продолжает мучить жителей Москвы и Подмосковья.