Рязань, 29 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Жителям населённых пунктов Рязанской области, эвакуированным из-за природных пожаров, разрешили вернуться из пунктов временного размещения в свои дома. Об этом 29 августа в телеграм-канале написал врио губернатора Павел Малков.

62.mchs.gov.ru Тушение пожара. Рязанская область

«Обстановка нормализовалась. Угроз для населенных пунктов нет. Поэтому принято решение рекомендовать жителям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома», — написал Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары в Рязанской области тушат уже более недели, обстановка ранее докладывалась президенту России Владимиру Путину. 29 августа власти региона сообщили о «серьёзном продвижении» в тушении пожаров. Между тем, смог от рязанских пожаров продолжает мучить жителей Москвы и Подмосковья.