Оренбург, 29 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области таможенники возбудили уголовное дело против мужчины, который задолжал свыше 2,6 млн таможенных платежей, сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Самарская таможня Ford Mustang

Оренбуржец привёз автомобиль Ford Mustang из Абхазии, а в таможню представил подложные документы. Машина использовалась в личных целях, а не для международной перевозки пассажиров, как заявлялось в документах. В установленный законом срок транспорт в Абхазии из России не был вывезен.

Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2,6 млн рублей. Оренбуржцу инкриминируют преступление по части 1 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере»).