Белогорск, Амурская область, , 12:17 — REGNUM Жители Белогорска в Амурской области, в котором рано закончился отопительный сезон из-за нехватки топлива, переживают о том, как будет проходить эта зима. Глава города Станислав Мелюков убеждает горожан, что мазута хватит, сообщил он 29 августа в своём телеграм-канале.

Цистерна с мазутом ER2-1236

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К 3 октября мэрия намерена создать запас топлива, которого хватит на отопление домов в ноябре и декабре 2022 года.

«Горэнерго» перечислило «Роснефти» 115 млн предоплаты на ещё 4 тысячи тонн и теперь с ранее приобретенными 5 тысячами этого объёма хватит на первую половину отопительного сезона. С доставкой мазут обошелся предприятию в 30,574 тысячи за тонну. Приобрели бы больше, но хранить негде», — отметил Станислав Мелюков.

Он также констатировал, что в отопительной системе есть проблема, которую необходимо устранить — в ремонте нуждается аварийный участок трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске в марте сложилась критическая ситуация с доставкой топлива для котельных. Его не смогли закупить в нужных объёмах из-за долгов горожан в 250 млн рублей. Двенадцать цистерн топлива муниципалитет получил от «Роснефти» без оплаты, под честное слово.