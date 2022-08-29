Донецк, , 12:24 — REGNUM Родственники Богдана Цыганенко, вероятного соучастника убийства журналистки Дарьи Дугиной, ничего не знают о нём с начала июля. Об этом они рассказали РИА Новости.

По словам родственницы Цыганенко Ларисы, мужчина покинул свой дом в Донецке в первых числах июля. Вместе с ним уехала мать. Больше на связь Цыганенко не выходил.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин бывшей УССР 1978 года рождения Богдан Цыганенко прибыл в Россию через Эстонию 30 июля 2022 года. Он покинул страну 19 августа, за день до гибели Дугиной. По данным ФСБ России, мужчина готовил убийство журналистки вместе с основной подозреваемой Натальей Вовк.

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