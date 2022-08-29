Москва, , 12:10 — REGNUM Ключевым фактором обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе остаётся российский миротворческий контингент. Об этом сегодня, 29 августа, говорится в сообщении в Министерстве иностранных дел России.

Здание парламента Нагорного Карабаха (сс) Govorkov

В МИД подчеркнули, что Москва продолжит и далее с позиции ключевого союзника помогать Еревану в укреплении обороноспособности, погранбезопасности, нормализации связей с соседями.

«Убеждены, что путь к стабильности в регионе лежит через чёткое следование трёхсторонним договорённостям от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — - говорится в сообщении российского МИДа.

Как сообщает ИА REGNUM, 29 августа исполняется 25 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией.

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