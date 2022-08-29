Джакарта, 29 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,4 потрясло острова Ментаваи в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 29 августа 2022 года в 10:29 по западно-индонезийскому времени. Это афтершок после землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего ранее.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии подтвердило, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях от землетрясения не поступало, но агентство призвало жителей сохранять бдительность в отношении возможных повторных толчков.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,9 потрясло Ментавай в 05:34 по местному времени. Толчки ощущались в городах Паданг и Пасаман.