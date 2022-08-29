Новосибирск, , 12:19 — REGNUM В существующей ситуации киевский режим продолжает политику демонтажа «общего наследия» и «освобождения от российских и советских дискурсов». Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог Сергей Бирюков.

«Это грозит ему самому социальным напряжением и ситуацией «символической нищеты», — подчеркнул эксперт. — Россия не должна отвечать на это " зеркально», отделяя героев-[жителей б. УССР] из предыдущих эпох от практик существующего политического режима».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Борисполь Киевской области в рамках декоммунизации и дерусификации демонтируют Аллею Героев Советского Союза.

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