Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. На Камчатке 29 августа стартовал Всероссийский экологический форум «Экосистема. Заповедный край». В первый день участники на опыте АО «Атомэнергосбыт» познакомились с практикой устойчивого развития предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

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«Хочется сказать, что было очень приятно приехать на Камчатку. Образовательная программа уже началась и было интересно узнать опыт «зеленых» технологий. Мы узнали новые практики, которые использует компания. Всё можно начинать с нуля. Необходимо просто собрать друзей или родственников, начать собирать мусор или делать что-то своими руками для того, чтобы сохранить нашу природу», — рассказал участник форума из Санкт-Петербурга Вадим Гриценко.

Также в первый день работы форума участники познакомились с принципами нетворкинга, секретами выступления перед публикой, научились создавать и развивать сети полезных знакомств.

Торжественная церемония открытия форума состоится 30 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки хотят создать в регионе круглогодичный молодёжный лагерь экологической направленности по примеру «Сириуса» в Сочи.