Омск, 29 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) вынесен в Омске. Как сообщили ИА REGNUM 29 августа в следственном управлении СКР по Омской области, осуждены бывший сотрудник полиции и его знакомый.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, в октябре 2020 года оперуполномоченный узнал о том, что у 16-летнего жителя Омского района есть 600 тысяч рублей. Он решил похитить деньги, для чего привлек своего знакомого, ранее судимого за незаконный сбыт наркотиков.

Встретившись с подростком, полицейский предъявил своё служебное удостоверение. Он выяснил, что молодой человек и двое его друзей получили деньги в результате выигрыша по ставкам в букмекерской компании. Большая часть денег находилась у друзей юноши.

Мужчины организовали встречу с друзьями молодого человека и заявили им о том, что по факту их выигрыша якобы проводится проверка. Деньги якобы необходимо изъять. Молодые люди передали им наличные в сумме 525 тысяч рублей, а также перевели с банковской карты 72 тысячи рублей.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УМВД России по Омской области. Мужчину уволили за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Вину в совершении преступления экс-полицейский не признал. Его сообщник признал вину в полном объёме.

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к трём годам исправительной колонии общего режима. Соучастнику назначено наказание в виде двух лет девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, по данным областного УМВД, по итогам 2021 года в Омской области было раскрыто 13,5 тысячи преступлений. В регионе сохраняется «тенденция к снижению преступности». Зарегистрировано не только снижение общего уровня преступности, но и тяжких преступлений, а также мошенничества.

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