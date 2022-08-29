Москва, 29 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Специалисты МАГАТЭ должны охладить пыл преступного киевского режима, обстреливающего Запорожскую АЭС, отметил депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует прибыть на Запорожскую АЭС в течение недели.

«Будем надеяться, что хотя бы специалисты по атомной энергии сумеют охладить пыл Киева. Ведь если что-то случится с АЭС, то от последствий пострадают и они! Впрочем, когда глаза застит неудержимая ненависть и злоба, помноженные на отчаянное желание во что бы то ни стало сохранить власть, о последствиях никто не думает», — отметил Хамитов в своем телеграм-канале.

По его словам, Россия была вынуждена принять решение о проведении специальной военной операции, чтобы прекратить беспредел в отношении русского населения и, в конечном итоге, предотвратить мировую войну.

«И, как мы видим по некоторым высказываниям западных политиков и экспертов, в европейских странах тоже начинают понимать всю абсурдность антироссийской риторики. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Но ни под чьим «крылом» мы не были и не будем», — заключил парламентарий.

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