Солнечный, Хабаровский край, 29 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Амурске осуждён житель посёлка Берёзовый Солнечного района за убийство приятеля, сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Petr Kratochvil Топор

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Следствием и в суде установлено, что 17 января в жилом доме между двумя мужчинами, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошёл бытовой конфликт. Один из участников пытался убежать и выбежал на улицу, но фигурант 1971 года рождения догнал его и не менее 11 раз ударил приятеля по голове и телу. Мужчина скончался в больнице.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил подсудимому 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 43-летний гражданин предстанет перед судом за убийство двоих человек, кражу и покушение на убийство.