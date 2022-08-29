Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В Свердловской области за прошедшие выходные, 27 и 28 августа, ликвидированы 11 природных пожаров на площади более 63 гектаров. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Лесной пожар Иван Шилов, ИА REGNUM

В регионе продолжают действовать восемь лесных пожаров, из которых шесть локализованы. Огнём охвачены 39 гектаров леса. При тушении пожара задействованы около 280 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 августа в 29 муниципалитетах Свердловской области действует особый противопожарный режим. При этом синоптики предрекли свердловчанам похолодание и дожди со 2 сентября. Такая погода снизит риск природных пожаров в регионе.