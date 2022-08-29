Рязань, 29 августа 2022, 12:06 — REGNUM Значительная часть пожаров в Рязанской области ликвидирована, увеличение площади, пройденной огнём, связано с плановым отжигом. Об этом сообщил 29 августа в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.
Он уточнил, что на восточной кромке ведётся плановый отжиг для профилактики распространения огня.
Руководитель области добавил, что практически потушен пожар в районе с. Заборье Рязанского района.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 29 августа площадь сгоревших лесов в Рязанской области составила более 20 тысяч гектаров.