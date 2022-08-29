Рязанские власти заявили, что «серьёзно продвинулись» в тушении пожаров
Рязань, 29 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Значительная часть пожаров в Рязанской области ликвидирована, увеличение площади, пройденной огнём, связано с плановым отжигом. Об этом сообщил 29 августа в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Лесные пожары
«Серьезно продвинулись в тушении возгораний. Практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация. Уже почти не активны южная и западная кромки», — написал Малков.
Он уточнил, что на восточной кромке ведётся плановый отжиг для профилактики распространения огня.
«Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига», — подчеркнул глава региона.
Руководитель области добавил, что практически потушен пожар в районе с. Заборье Рязанского района.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 29 августа площадь сгоревших лесов в Рязанской области составила более 20 тысяч гектаров.