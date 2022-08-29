Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Ближайшей зимой в Швеции счета за электроэнергию станут более чем в два раза выше, чем в течение прошлого зимнего периода. В пересчете на абсолютные цифры это означает, что домохозяйства, имеющие частные домовладения на юге страны, достанут из своих кошельков еще порядка 12 000 крон (1200 долларов США). Об этом 29 августа сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Журналисты напоминают, что южная Швеция оказалась в неудобном положении, когда речь идет об электроснабжении. На севере большая часть планируемой энергии производится гидроэнергетикой. Но пропускная способность на юге Швеции оказалось ограниченной из-за закрытия АЭС Ringhals.

Напомним, что на этих выборах в риксдаг Швеции правая оппозиция требует снижения пороговых условий для открытия новых атомных реакторов. В свою очередь возглавляющие левую правительственную альтернативу Социал-демократы не делают большую ставку на мирный атом, но под давлением цен на электроэнергию допускают, что атомная энергетика может стать выходом из сложившейся ситуации.

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