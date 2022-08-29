Уфа, , 12:06 — REGNUM Заместителем министра культуры Башкирии назначен Алмаз Саетов. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Кадровые назначения Иван Шилов, ИА REGNUM

Сообщается, что Саетов будет курировать вопросы профессионального искусства и творческих проектов министерства культуры Башкирии.

Он родился 25 июля 1966 года в селе Турачи Илишевского района. Стал выпускником Уфимского государственного института искусств. Прошел профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии.

Ранее возглавлял Башкирский государственный театр кукол, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури, Государственный концертный зал «Башкортостан», государственный ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова. Является заслуженным работником культуры Башкирии.