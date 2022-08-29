Уфа, 29 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Заместителем министра культуры Башкирии назначенАлмаз Саетов. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кадровые назначения

Сообщается, что Саетов будет курировать вопросы профессионального искусства и творческих проектов министерства культуры Башкирии.

Он родился 25 июля 1966 года в селе Турачи Илишевского района. Стал выпускником Уфимского государственного института искусств. Прошел профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии.

Ранее возглавлял Башкирский государственный театр кукол, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури, Государственный концертный зал «Башкортостан», государственный ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова. Является заслуженным работником культуры Башкирии.