Балтимор, США, 29 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Балтиморе (США) был приостановлен съёмочный процесс сериала Lady in the Lake из-за угроз от местных жителей. Об этом сообщило издание Deadline 29 августа.

(сс) Mira (on the wall) Натали Портман

По данным полиции, инцидент случился в середине съёмочного дня, когда к продюсерам шоу подошли неизвестные и предупредили о том, что если съёмки не прекратятся, то они застрелят одного из работников. Злоумышленники также потребовали взамен $50 тыс., однако создатели проекта отказались от выплаты, после чего съёмки были приостановлены.

Напомним, Lady in the Lake рассказывает о домохозяйке, вынужденной переквалифицироваться в детектива ради раскрытия загадочного убийства. Главные роли в сериале исполнят Натали Портман и Моусес Ингрэм.