Екатеринбург, 29 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Трамвайную ветку между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустят 31 августа. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай

Участие в торжественном открытии примут губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Верхней Пышмы Иван Соломин. Протяжённость маршрута составляет 8,6 километра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по маршруту будут курсировать восемь низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львёнок». Ещё три находятся в резерве. Маршруту присвоили номер «333».