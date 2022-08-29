Доха, , 12:10 — REGNUM Вооружённые силы государства Катар получили первую партию самолетов Eurofighter Typhoon, которые поступят на вооружение ВВС страны. Об этом 29 августа сообщает официальное информационное агентство QNA.

Истребитель Eurofighter Typhoon Alan Wilson

По данным журналистов, военные самолёты будут участвовать в обеспечении безопасности чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 года. В состав первой партии вошли 24 самолёта, которые будут дислоцированы на базе ВВС Катара «Тамим».

Как сообщается, самолёты Eurofighter Typhoon войдут в состав сводной эскадрильи, которая будет патрулировать воздушное пространство страны, для обеспечения безопасности стадионов, аэропортов и другой инфраструктуры, задействованной при проведении ЧМ по футболу.