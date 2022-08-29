Стокгольм, , 12:05 — REGNUM 64 кандидата от парламентских партий Швеции, которые баллотируются на осенних выборах в риксдаг, якобы связаны с байкерскими организованными преступными группировками (ОПГ). Об этом 29 августа написала газета Expressen со ссылкой на отчет исследовательской компании Acta Publica.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Среди политиков есть люди, ранее занимавшие высокие посты в различных мотоклубах, которые среди прочего контролируются ОПГ. Сообщается, что около 20 кандидатов были связаны с преступными группировками напрямую.

Журналисты отмечают, что Шведские демократы — партия с наибольшим количеством кандидатов, якобы связанных с криминальной средой (38 кандидатов). На втором месте по количеству кандидатов, связанных с байкерскими ОПГ, стоят Социал-демократы (9 кандидатов), сообщают журналисты.

От Христианских демократов, по версии Acta Publica, выдвигаются семь политиков, связанных с байкерскими ОПГ.

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