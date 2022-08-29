Стокгольм, 29 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. 64 кандидата от парламентских партий Швеции, которые баллотируются на осенних выборах в риксдаг, якобы связаны с байкерскими организованными преступными группировками (ОПГ). Об этом 29 августа написала газета Expressen со ссылкой на отчет исследовательской компании Acta Publica.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Среди политиков есть люди, ранее занимавшие высокие посты в различных мотоклубах, которые среди прочего контролируются ОПГ. Сообщается, что около 20 кандидатов были связаны с преступными группировками напрямую.

Журналисты отмечают, что Шведские демократы — партия с наибольшим количеством кандидатов, якобы связанных с криминальной средой (38 кандидатов). На втором месте по количеству кандидатов, связанных с байкерскими ОПГ, стоят Социал-демократы (9 кандидатов), сообщают журналисты.

От Христианских демократов, по версии ActaPublica, выдвигаются семь политиков, связанных с байкерскими ОПГ.