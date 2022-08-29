Чусовой, Пермский край, , 12:00 — REGNUM В Пермском крае завершились поиски женщины 1999 года рождения. Её искали несколько суток и обнаружили мёртвой, сообщили 29 августа СУ СКР по региону.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, жительница Чусового вечером 26 августа ушла из дома и пропала. На поиски были брошены силы правоохранителей и волонтёров. Тело горожанки с признаками насильственной смерти нашли в лесном массиве вечером 28 августа. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее резонанс вызвало убийство матери и её пятилетней дочери, которые приехали из Башкирии в Пермь погостить к подруге.

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