Чусовой, Пермский край, 29 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Пермском крае завершились поиски женщины 1999 года рождения. Её искали несколько суток и обнаружили мёртвой, сообщили 29 августа СУ СКР по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

По данным ведомства, жительница Чусового вечером 26 августа ушла из дома и пропала. На поиски были брошены силы правоохранителей и волонтёров. Тело горожанки с признаками насильственной смерти нашли в лесном массиве вечером 28 августа. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее резонанс вызвало убийство матери и её пятилетней дочери, которые приехали из Башкирии в Пермь погостить к подруге.