Стокгольм, 29 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Что ж, теперь всем абсолютно понятно, что и на ближайших выборах в риксдаг Швеции Левые намерены добиваться министерских должностей — ультиматум, который лидер партии Нуши Дадгостар поставила лидеру левого блока Магдалене Андерссон. В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн заявила, что к такого рода ультиматумам Левых стоит отнестись с полной серьезностью.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

«Есть основания серьезно относиться к Левым, которые уже как-то разок решили сместить [бывшего премьер-министра Швеции Стефана] Лёвена во время нынешнего созыва риксдага», — сказала Марморштейн.

Более того, в Швеции голосовать безрезультатно за кандидатуру премьера можно четыре раза — иначе объявляются внеочередные выборы в парламент.

Марморштейн считает, что Дадгостар прекрасно знает правила игры.

«Не удивлюсь, если Левые проголосует против Магдалены Андерссон один или два раза, чтобы обеспечить выполнение своих самых важных политических требований и добиться сотрудничества по бюджету», — сказала она.