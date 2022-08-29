Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Финансовые регуляторы мира стоят перед такими сложностями, с какими не сталкивались за последние десятилетия, и им будет чрезвычайно трудно побороть высокую инфляцию. Многие представители мировых экономических властей заявляют, что мировая экономика вступает в новую, более жесткую эпоху. Об этом 29 августа сообщает Financial Times.

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат World Economic Forum

«По крайней мере в ближайшие пять лет денежно-кредитная политика будет гораздо более сложной, чем в течение двух десятилетий, предшествовавших пандемии», — сказала в интервью Financial Times первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

«Мы находимся в условиях, когда шоки предложения будут более волатильными, чем то, к чему мы привыкли, и это заставит монетарную политику искать компромиссов, которые обойдутся недешево», — предупредила она.

Такая динамика вынуждает центральные банки агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы не допустить усиления инфляции в мировой экономике. Однако, учитывая их ограниченные возможности по решению проблем, связанных с предложением, многие опасаются, что для восстановления ценовой стабильности им придется пойти на гораздо более жесткие меры, чем в прошлом.

Гопинат предупредила, что перед ЕЦБ стоит особенно тяжелый выбор; существует «реальный риск» того, что в Европе возникнет стагфляционная среда с вялым ростом и высокой инфляцией, учитывая интенсивность энергетического кризиса.

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