Пхеньян, 29 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. КНДР намерена импортировать 10 тыс. тонн риса из Индии. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) со ссылкой на представителей судоходной отрасли.

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Согласно имеющимся данным, 50-килограммовые мешки с рисом будут отправлены из индийского порта Вишакхапатнам в северокорейский порт Напхо между 25 и 30 сентября.

Информация о компании или учреждении, которая дпродвигает импорт риса, не сообщается.

Отметим, что для КНДР необычно импортировать рис в большом объёме из третьих стран, кроме Китая. Действия со стороны Пхеньяна подтверждают слухи о том, что в Северной Корее наблюдается нехватка продовольствия.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отнесла КНДР в список стран, нуждающихся во внешней продовольственной помощи.