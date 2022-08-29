Лондон, 29 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Великобритании планируют перезимовать, не пользуясь отоплением, планируют 23% жителей. Об этом говорят результаты опроса Savanta ComRes.

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Согласно результатам исследования, 69% британцев планируют ближайшей зимой отапливать жилища слабее, чем они это делали прежде, 11% жителей Туманного Альбиона рассчитывают перезимовать, оформив кредиты на оплату счетов.

Кроме того, 23% жителей вовсе не собираются использовать отопление в предстоящую зиму, намереваясь обойтись без него.