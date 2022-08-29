Нью-Йорк, США, 29 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. На мировых рынках нефти может появиться «внушительная флотилия», гружённая иранским топливом. Значительные запасы сырой нефти могут быть быстро отправлены покупателям в случае восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ослабления американских нефтяных санкций, введённых в отношении Тегерана. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler 29 августа сообщает агентство Bloomberg.

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«Иран создал внушительную флотилию, гружённую нефтью, которая может поступить на рынок довольно скоро», — указал директор JTD Energy Services Джон Дрисколл.

При этом он отметил, что в случае снятия санкций с Тегерана «некоторое время» потребуется на урегулирование вопросов страхования и транспортировки, а также организации спотовых и срочных сделок.

По оценкам компании, на судах в Персидском заливе, у берегов Сингапура и вблизи Китая, хранятся 93 млн баррелей иранской нефти и газового конденсата. При этом текущий объём сырой нефти и конденсата в наземных хранилищах Ирана оценивается примерно в 48 миллионов баррелей.

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Эксперт полагает, что в долгосрочной перспективе Иран будет стремиться восстановить производство и нарастить продажи за рубеж. Прежде всего, по словам Дрисколла, Тегеран планирует «заполнить пустоту», оставшуюся после России на европейском нефтяном рынке, в частности в таких странах как Греция, Испания, Италия и Турция. Аналитик считает, что Иран также может попытаться восстановить свои позиции на азиатском рынке, даже если для этого придётся пойти на ряд уступок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что Тегеран готов увеличить экспорт нефти сразу после снятия санкций. По его словам, за первый год 13-го иранского правительства было подписано соглашений о нефти и газе на сумму более 100 миллиардов долларов.

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