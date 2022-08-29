Таллин, 29 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Инчукалнское подземное газохранилище в Латвии, где хранятся запасы трех стран Прибалтики и Финляндии, заполнено лишь на 55%. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

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Это заметно ниже, чем в среднем по Евросоюзу: европейские хранилища газа в настоящее время заполнены примерно на 80%.

«В странах Прибалтике ситуация хуже всего, за ними следует Болгария, Австрия и Венгрия. У всех этих стран газохранилища заполнены примерно на 60%, а то и меньше, как в случае с Латвией», — заявил эксперт по энергетике Андрес Мяэ.

Он отметил, что тенденция заполняемости латвийского газохранилища идет по нисходящей — из него забирается больше газа, чем поступает. С 12 августа 2022 года туда из России не поступило ни одного кубометра газа, подчеркнул Мяэ.

В то же время представитель газового оператора Elering Айн Кёстер заявил, что помимо процента наполненности необходимо также учитывать насколько большим является само хранилище, а также соотношение объема и потребления.

Он напомнил, что Инчукалнское подземное газохранилище — крупнейшее в регионе и одно из крупнейших в Европе. Поэтому Кёстер убежден, что газа Эстонии и Латвии на зиму 2022–2023 годов хватит.

«Примерно в конце года будет построен плавучий терминал в двух местах — в Эстонии и в Финляндии. Если рассматривать эти источники вместе — терминал, который уже несколько лет работает в Литве, новый терминал, хранилище в Латвии, то этих объемов должно хватить», — призвал к спокойствию Кёстер.

Эксперты указывают на то, что правительствам трех прибалтийских государств необходимо заранее договориться о том, как распределять запасы газа, чтобы зимой битва за голубое топливо не стала слишком ожесточенно