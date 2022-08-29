Стокгольм, 29 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. 29 августа лидер Центристов Анни Лёф заявила в эфире телеканала TV4, что формирование коалиционного правительства, куда бы вошли правящие Социал-демократы и главная оппозиционная партия Умеренные «было бы наилучшим выходом для Швеции».

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

«Это создало бы стабильность и безопасность, не в последнюю очередь сейчас, когда мы собираемся вести Швецию в НАТО и председательствовать в ЕС», — заявила политик.

«И тогда мы увидим, как соответствующие кандидаты в премьер-министры от обеих партий будут себя вести, если они хотят заручиться голосами Центристов», — добавила Лёф.

Напомним, что на ближайших выборах в риксдаг Швеции наиболее вероятными правительственными альтернативами являются левая (Социал-демократы, Зеленые, Левые и Центристы) и правая (Умеренные, Христианские демократы, Шведские демократы и Либералы). Вариант, при котором в одном правительстве сидят Умеренные и Социал-демократы признается практически нереальным.