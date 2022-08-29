Казань, 29 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. На территории Татарии с 29 августа по 6 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс). Региональным управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

Следите за развитием событий в трансляции: ««Сложная ситуация»: природные пожары в регионах РФ — все новости»

В ближайшие дни, 30−31 августа, в Татарии ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 20 м/с. Температура воздуха по ночам составит +13…+18 ˚С, на западе республики — до +23 градусов, днем воздух прогреется до +28…+33 ˚С.

Ранее ИА REGNUM передавало, в большинстве районов Татарии из-за длительного периода высоких температур и отсутствия эффективных осадков отмечается опасное явление «атмосферная засуха», повсеместно установилась чрезвычайная пожарная опасность лесов.

Читайте также: В Татарии ведут авиапатрулирование лесов