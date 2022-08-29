Владивосток, , 11:56 — REGNUM Полиция установила личности подростков, которые причастных к жестоким инцидентам в Ленинском районе Владивостока. Ими оказались четверо несовершеннолетних от 14 до 16 лет, сообщили в УМВД по Приморью.

Джулио дель Торре. Детская драка. 1927

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В телеграм-каналах региона распространяются видео, где подростки руками и ногами избивают сверстника, а затем взрослого мужчину. В комментариях под видео пишут, что эти жуткие расправы случились ещё в начале лета.

«С несовершеннолетними и их родителями проводится профилактическая работа. В отношении законных представителей подростков составлены административные материалы. За ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа», — пояснили в полиции.

«Найти и покарать, не нужно их извинений, нужно их научить, что такое боль», — написал DeSeVi.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменец был жестоко избит тремя-девочками подростками, потому что отказался с ними выпивать спиртное.