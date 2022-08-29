Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Туристический поток в Петербург с января по август 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос более чем на 30% и составил 5,5 млн человек, сообщили 29 августа в пресс-службе комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная в Петербурге

Абсолютное большинство гостей Северной столицы в этом году — жители регионов России: 5,38 млн туристов. Иностранцев — всего 160 тыс., что не превышает 3% в общем объеме туристского потока за первые восемь месяцев текущего года.

«Средняя длительность пребывания туристов увеличилась с трех-четырех дней до трех-шести дней. Значительная доля туристов из ближнего зарубежья остается в городе на семь-восемь дней», — отметили в комитете.

Средний чек российских туристов в Петербурге составил 36,5 тыс. рублей — это на 13,7% выше показателя прошлого года. Расходы гостей из дальнего зарубежья в Петербурге возросли на 16,3%.

Вклад отрасли туризма в экономику Петербурга за первые восемь месяцев 2022 года, по предварительным оценкам, составил около 215 млрд рублей. В 2021 году этот показатель был почти в два раза ниже и составлял 124 млрд рублей. Отметим, что около 60% (3,28 млн) гостей города выбрали для проживания гостиницы, отели, хостелы. Чуть более 40% останавливались у родственников и друзей или в апартаментах.

«Высокие показатели загрузки на пике текущего сезона дают все основание полагать, что по итогам 2022 года туристский поток в Санкт‑Петербург может достигнуть 7 млн за счет внутреннего, прежде всего — индивидуального, семейного туризма», — уточнили в Смольном.