Усть-Янский район, Якутия, 29 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Усть-Янском районе пропали без вести люди, отправившиеся в море на катерах. Трое мужчин не дают о себе знать уже несколько дней, сообщило 29 августа ЯСИА.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

Читайте также: В Якутии заблудились за двое суток семь человек

Якутяне направлялись на Новосибирские острова. Все трое пропавших — жители села Казачье, в открытое море они вышли по просьбе рыбаков. Сначала на лодке уплыли двое, третий мужчина отправился их искать и тоже пропал. С собой у одного из якутян был спутниковый телефон.

«В эти дни стояла хорошая погода. Мы отправили заявку в МЧС. Пока поиски по побережью ведут родственники», — пояснили в районной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21–22 августа спасатели Якутии вывели из лесу четверых грибников и нашли трёх человек, с которыми не было связи. Всего помощь оказали семерым якутянам.