Канберра, , 12:00 — REGNUM Снижение реальной заработной платы, забастовки по всей Австралии, нехватка рабочих рук и пандемия, — пожалуй, это будет главными темами саммита по труду, который стартует в Канберре 1 сентября. Однако, как заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, предстоящая встреча работодателей, профсоюзов и политиков, не решит всех этих проблем, передает телеканал Nine News.

Брисбен, Австралия Andrew Mercer

Альбаниз признал, что предстоящий двухдневный правительственный саммит по вопросам занятости «не полностью решит проблемы заработной платы или установит гарантии занятости».

»Я надеюсь, что по итогам саммита будут предприняты немедленные действия, над которыми мы сможем работать. Но это далеко не конец истории», — сказал он на пресс-конференции.

«Государственный долг по-прежнему будет составлять 1 триллион долларов, австралийские семьи по-прежнему будут бороться с давлением роста стоимости жизни, а крупным и малым предприятиям по-прежнему потребуется помощь с персоналом и навыками», — добавил он.

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