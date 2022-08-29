Чебоксары, 29 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Чебоксарах местный «Зеленстрой» планирует закупить почти 92,3 тыс. луковиц тюльпанов, из них треть — жёлтых тюльпанов, которые ранее оппозиция дарила чиновникам и депутатам. Данное извещение о подаче заявок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны

Заказчиком является акционерное общество «Зеленстрой» (подведомственное администрации города Чебоксары), которое планирует закупить луковицы тюльпанов — всего 92 281 луковица.

Будут приобретены луковицы розовых, жёлтых, кремово-жёлтых, красных, белых, красно-жёлтых, фиолетовых тюльпанов различных видов, а также белых тюльпанов с полосой и жёлтых с красной каймой. Больше всего потребовалось луковиц жёлтого тюльпана с красной каймой размер (20 300 штук) и луковиц жёлтого тюльпана (16 500 штук) — всего 36 800 штук.

Начальная цена определена в сумме 3 287 012 рублей.

Заявки завершат принимать 5 сентября. При заключении контракта луковицы должны быть поставлены до 10 октября 2022 года в посёлок Кугеси.

Как сообщало ИА REGNUM , в марте 2018 года общественный резонанс вызвала в Чувашии история с Наташей Королёвой и »жёлтыми тюльпанами — вестниками разлуки», которые пели известные чиновники и депутаты на фуршетном закулисном мероприятии с певицей. Вскоре выяснилось, что в Чебоксарах объявили тендер на выступление певицы спустя почти месяц после самого концерта, за что после внутренней проверки был объявлен выговор исполняющий обязанности директора автономного учреждения. Этим скандалом воспользовалась оппозиция, раздавая чиновникам и парламентариям жёлтые тюльпаны.