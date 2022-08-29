Москва, , 11:54 — REGNUM Европейцы рано или поздно спросят у своих правительств, зачем жертвовать благосостоянием народа ради поддержки киевского режима, отметил сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Council. gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Прибалтийские страны выступили с предложениями по новым санкциям против России. По информации эстонского МИД, в восьмой пакет антироссийских санкций предложено внести мер в отношении торговли и энергетики, а также новые ограничения по SWIFT.

По словам Джабарова, Европа в русофобском угаре готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно, лишь бы сделать побольнее России.

«Приняли 7 пакетов санкций, готовят восьмой. А вредная Россия не сдаётся. Но время между тем неумолимо тикает. Лето фактически завершилось, надвигается осень, а следом и зима. Что только не придумали теоретики санкций и ограничений, чтобы Россия сорвалась в штопор. А все без толку. И вдруг выяснилось, что санкции работают не столько против России, сколько против Евросоюза», — отметил Джабаров в своём телеграм-канале.

По его словам, введённые санкции оказывают негативное влияние на развитие российской экономики, но не сокрушительное, и тем более не смертельное. Страны Евросоюза, подчеркнул Джабаров, столкнулись с проблемами, которые могут стать для них катастрофическими.

«Давайте сравним, что лучше, сидеть зимой в тёплой отапливаемой квартире, с заполненным продуктами холодильником и держать под окнами заправленную бензином «Ладу», чем околевать в европейском городе от холода, с перебоями поставок продуктов и замёрзшим у дома «Мерседесом» с пустым бензобаком? И во имя чего европейцы идут на это? Чтобы насолить России?», — заключил сенатор.