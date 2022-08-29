Молдавия, , 11:54 — REGNUM Дровяное отопление не спасёт население Молдавии от холода в случае прекращения поставок газа из России. Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Николай Богданов-Бельский. Везущие дрова по снегу (фрагмент). 1886

«Дровами невозможно решить энергетические вопросы страны, я уже не говорю про генерацию электроэнергии» — сказал эксперт.

Он добавил, что заявления молдавских властей, что население будет обеспечено дровами, также не соответствует действительности. По мнению Кику, дров не хватит на всех желающих их приобрести. В правительстве обязали местные администрации обеспечить жителей дровами, но те не могут этого сделать.

Бывший премьер-министр также указал слишком высокую цену на дрова. Он считает, что многие не смогут столько платить. Кроме того, Кику заявил, что Молдавия не сможет покупать и дорогой газ.

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