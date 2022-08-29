Канберра, , 11:59 — REGNUM Похоже, что жители Австралии решили сказать свое «нет» высокой инфляции на континенте. Так, согласно данным о розничной торговле, опубликованным 29 августа Австралийским статистическим бюро, объемы розничного товарооборота в стране продемонстрировали самый большой рост за четыре месяца, увеличившись на 1,3% в июле 2022 года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

Рост в июле следует за ростом на 0,2% в июне и на 0,7% в мае.

«После замедления показателей [объемов розничной торговли] в последние месяцы рост на 1,3% в июле стал самым большим после роста на 1,6% в марте 2022 года», — написал в пресс-релизе глава отдела статистики по розничной торговли Бен Дорбер.

Универмаги продемонстрировали наибольший рост —3,8%. За ними следуют торговля одеждой, обувью и личными аксессуарами (3,3%); кафе, рестораны и службы доставки еды на вынос (1,8%); и прочая розничная торговля (1,6%).