Москва, 29 августа 2022, 11:52 — REGNUM Ограничение на посещение лесов в Подмосковье продлили до 1 сентября 2022 года. Об этом 29 августа сообщается на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.
Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, подобные меры связаны с высокой пожарной опасностью на территории региона.
«Ограничения на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, продлены на период с 29 августа по 1 сентября. В регионе преимущественно сохраняется пятый класс пожарной опасности, поэтому просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов», — сказал Филимонов.
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