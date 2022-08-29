Москва, , 11:52 — REGNUM Ограничение на посещение лесов в Подмосковье продлили до 1 сентября 2022 года. Об этом 29 августа сообщается на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

Лесной пожар (сс) Land Between the Lakes KYTN

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, подобные меры связаны с высокой пожарной опасностью на территории региона.

«Ограничения на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, продлены на период с 29 августа по 1 сентября. В регионе преимущественно сохраняется пятый класс пожарной опасности, поэтому просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов», — сказал Филимонов.

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