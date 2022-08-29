Москва, 29 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Ограничение на посещение лесов в Подмосковье продлили до 1 сентября 2022 года. Об этом 29 августа сообщается на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, подобные меры связаны с высокой пожарной опасностью на территории региона.

«Ограничения на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, продлены на период с 29 августа по 1 сентября. В регионе преимущественно сохраняется пятый класс пожарной опасности, поэтому просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов», — сказал Филимонов.