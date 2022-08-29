Москва, , 11:52 — REGNUM Минувшие восемь лет ВСУ активно укрепляли свои позиции в Донбассе. Об этом 29 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши подразделения предпринимают все необходимые действия, чтобы как можно быстрее отогнать противника и не дать ему возможность просто физически доставать до наших населённых пунктов», — заявил Пушилин.

«Однако противник за эти восемь лет мало того, что очень серьёзно подготовился в плане укрытий, так ещё и столь массовая поставка вооружений пока ещё поступает со стороны Запада», — указал он.