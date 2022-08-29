Сидней, Австралия, , 11:58 — REGNUM Совершенно не похоже, чтобы забастовки на железнодорожных путях во всем Сиднее и его окрестностях прекратились мирным путем, поскольку профсоюз железнодорожников снова демонстрирует готовность противостоять правительству штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии). Об этом 29 августа сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

29 августа Профсоюз водителей железнодорожных трамваев и автобусов опубликовал заявление, в котором говорилось, что письмо, в котором изложена новая позиция правительства штата в отношении модификаций парка междугородних поездов, содержит «противоречивые и двусмысленные положения».

В этой связи всем стало понятно, что объявленная ранее забастовка, а значит и перебои в железнодорожном сообщении, продолжатся всю эту неделю.

«Не надо слать нам письма в воскресенье под ночь. Особенно если они так плохо составлены», — сказал журналистам секретарь профсоюза Алекс Клаассенс.

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