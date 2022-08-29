Эль-Ариш, Египет, 29 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Боевики одной из группировок совершили нападение на патруль армии Египта. Об этом сообщает Masry-al-Youm.

Tech. Sgt. H. H. Deffner Армия Египта

По данным журналистов, ночью 29 августа злоумышленники подорвали бомбу под автомобилем военных в районе города Магхара в центральном Синае.

Отмечается, что в результате нападения погибли трое бойцов местного проправительственного ополчения. Ещё пятеро бойцов получили ранения различной степени тяжести, их доставили в военной госпиталь в городе Эль-Ариш.

По оценке журналистов, в последние месяцы боевики резко увеличили количество нападений на базы и патрули египетской армии в различных регионах Синая.