Донецк, 29 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:50 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — н. п. Старомихайловка: выпущено 10 мин калибром 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки киевские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 242 боеприпаса.