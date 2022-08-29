Канберра, 29 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Очевидно, что лидер оппозиции Питер Даттон столкнулся с «огромной» задачей, бросив вызов правительству Австралии под руководством лейбориста Энтони Альбаниза. Об этом 29 августа заявил политический обозреватель телеканала 9News Крис Ульманн.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

«Они задали правильный тон. Это хорошее начало … делают все, что они сказали — забота о детях, рынок труда, климат и защита прав аборигенов в парламенте», — прокомментировал Ульманн первые 100 дней лейбористов в федеральных кабинетах власти.

По словам журналиста, Даттон, рейтинг одобрения которого составляет примерно 17%, столкнулся с гигантской проблемой в деле завоевания доверия избирателей.

«Оппозиция кажется потерянной. Это было эпическое поражение на федеральных выборах по всем направлениям, не только по отношению к лейбористам, но и даже по отношению к независимым кандидатам и Зеленым», — дал оценку оппозиции Ульманн.