У лидера оппозиции в Австралии непростая задача в борьбе за власть — 9News
Канберра, 29 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Очевидно, что лидер оппозиции Питер Даттон столкнулся с «огромной» задачей, бросив вызов правительству Австралии под руководством лейбориста Энтони Альбаниза. Об этом 29 августа заявил политический обозреватель телеканала 9News Крис Ульманн.
«Они задали правильный тон. Это хорошее начало … делают все, что они сказали — забота о детях, рынок труда, климат и защита прав аборигенов в парламенте», — прокомментировал Ульманн первые 100 дней лейбористов в федеральных кабинетах власти.
По словам журналиста, Даттон, рейтинг одобрения которого составляет примерно 17%, столкнулся с гигантской проблемой в деле завоевания доверия избирателей.
«Оппозиция кажется потерянной. Это было эпическое поражение на федеральных выборах по всем направлениям, не только по отношению к лейбористам, но и даже по отношению к независимым кандидатам и Зеленым», — дал оценку оппозиции Ульманн.